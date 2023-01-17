город Цивильск, город Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Цивильск

Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Города
9ЦЫВИЛЬСК. Уездный.При рч. Большом Цывиле.1358187¾263842888Церквей православных 3. Часовень 1. Монастырь мужеский 1. Училище уездное. Больница. Ярмарок 2. Базары по воскресеньям и средам. Завод 1 ткацко-кулечный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Цивильская волость
1325. Цивильск, уездный город, при речке Б. Цивиле, волостное правление

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
13253Цивильскгород55°52'с.ш.47°29'в.д.N-38-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный район, Цивильское городское поселение
97641101001г Цивильскгород
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