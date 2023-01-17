Цивильск
Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9ЦЫВИЛЬСК. Уездный.При рч. Большом Цывиле.1358187¾263842888Церквей православных 3. Часовень 1. Монастырь мужеский 1. Училище уездное. Больница. Ярмарок 2. Базары по воскресеньям и средам. Завод 1 ткацко-кулечный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1325. Цивильск, уездный город, при речке Б. Цивиле, волостное правление
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13253Цивильскгород55°52'с.ш.47°29'в.д.N-38-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97641101001г Цивильскгород