Величко (Морозова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Морозова) Мария Андреевна

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Место рождения

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

27.08.1924

Дата смерти

21.08.1999

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1924

Отец: Морозов Андрей Фролович

Мать: Морозова Агафья Яковлевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
15.02.1943

Муж: Величко Николай Константинович

Рождение ребёнка
08.03.1944

Дочь: Алешина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Величко Николай Константинович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Величко Николай Константинович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Величко Николай Константинович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1951

Сын: Величко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Величко Николай Константинович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.08.1999
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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