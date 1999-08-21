Величко (Морозова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1924
Дата смерти21.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1924
Отец: Морозов Андрей Фролович
Бракосочетание
15.02.1943
Рождение ребёнка
08.03.1944
Дочь: Алешина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Величко Николай Константинович
Рождение ребёнка
17.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Величко Николай Константинович
Рождение ребёнка
04.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Величко Николай Константинович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Величко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Величко Николай Константинович
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.08.1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно