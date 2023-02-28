Морозов Андрей Фролович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Отец: Морозов Фрол
Мать: не указана
Военная служба
С 1914.?.1917
5-й пехотный Калужский полк
Первая Мировая Война
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Величко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Аристова Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Развод
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно