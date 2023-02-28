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Морозов Андрей Фролович

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Место рождения

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: Морозов Фрол

Мать: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Военная служба
С 1914.?.1917
5-й пехотный Калужский полк
Первая Мировая Война
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Величко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Аристова Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Агафья Яковлевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Развод
1933

Жена: Морозова Агафья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Агафья Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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