Алешина (Величко) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1944
Дата смерти10.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1944
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
16.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович
Смерть
10.07.2016
Причина смерти: Рак