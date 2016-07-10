Алешина (Величко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Величко) Любовь Николаевна

Место рождения

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

08.03.1944

Дата смерти

10.07.2016

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1944

Отец: Величко Николай Константинович

Мать: Величко Мария Андреевна

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
1965

Муж: Алешин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.07.2016
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак
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