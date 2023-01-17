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Величко Николай Константинович

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1944 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: Величко Константин Михайлович

Мать: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
15.02.1943

Жена: Величко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.03.1944

Дочь: Алешина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1951

Сын: Величко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Смерть
14.02.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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