Величко Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти14.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Бракосочетание
15.02.1943
Жена: Величко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.03.1944
Дочь: Алешина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Величко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Величко Мария Андреевна
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Смерть
14.02.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область