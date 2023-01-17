Морозова (Васягина) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Васягин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кириллов Степан Савельевич
Отец ребёнка: Кириллов Савелий
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Величко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Аристова Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Развод
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Савелий
Смерть
1946
Красная Речка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область