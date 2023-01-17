Морозова (Васягина) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Васягина) Агафья Яковлевна

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Место рождения

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Васягин Яков

Мать: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кириллов Степан Савельевич

Отец ребёнка: Кириллов Савелий

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Величко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Аристова Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Развод
1933

Муж: Морозов Андрей Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Андрей Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Савелий

Смерть
1946
Красная Речка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
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