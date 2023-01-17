Васягин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Морозова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1936
Причина смерти: Прожил больше 80 лет