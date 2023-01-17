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Васягин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Морозова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Смерть
1936
Причина смерти: Прожил больше 80 лет
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