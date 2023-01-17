(Васягина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васягина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васягин Яков

Мать: не указана

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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