Клуб "Красный Октябрь" ст. Сызрань-I, 6-месячные курсы кройки и шитья по пошиву нижней одежды мужского и женского платья, г. Сызрань, РСФСР, СССР

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