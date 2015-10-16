Аристова (Морозова) Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Морозова) Степанида Андреевна

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Место рождения

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

16.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Морозов Андрей Фролович

Мать: Морозова Агафья Яковлевна

Дураковка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Работа или профессия
С 1941
колхоз "Красная речка", с. Красная речка, Пугачевский район, Саратовская область, РСФСР, СССР
разнорабочая
Образование
После 1955
Клуб "Красный Октябрь" ст. Сызрань-I, 6-месячные курсы кройки и шитья по пошиву нижней одежды мужского и женского платья, г. Сызрань, РСФСР, СССР
Курсы профессиональной переподготовки
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Аристов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Аристов Николай Фёдорович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образование
1967
Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №5 ст. Сызрань-I КбшЖД, г. Сызрань, Куйбышевская область, РСФСР, СССР
среднее общее
Работа или профессия
С 01.?.?
Сызрань, Сызрань, Самарская область
агент по розвыску грузов
Работа или профессия
С 03.?.?
Сызрань, Сызрань, Самарская область
товарный кассир
Работа или профессия
С 08.?.?
Сызрань, Сызрань, Самарская область
комерческий конторщик
Работа или профессия
С 22.?.?
Сызрань, Сызрань, Самарская область
младший стрелочник
Образование
С 25.?.?
Красноуфимская техническая школа, курсы товарных кассиров
Курсы профессиональной переподготовки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Николай Фёдорович

Смерть
16.10.2015
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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