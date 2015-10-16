Аристова (Морозова) Степанида Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти16.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Отец: Морозов Андрей Фролович
Во всех документах местом рождения числится с. Березовая Лука, однако это не соответствует действительности. Вероятнее всего при восстановлении документов местом рождения указали по Березово-лукскому ... Показать все
Работа или профессия
С 1941
колхоз "Красная речка", с. Красная речка, Пугачевский район, Саратовская область, РСФСР, СССР
разнорабочая
Образование
После 1955
Клуб "Красный Октябрь" ст. Сызрань-I, 6-месячные курсы кройки и шитья по пошиву нижней одежды мужского и женского платья, г. Сызрань, РСФСР, СССР
Курсы профессиональной переподготовки
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Аристов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Аристов Николай Фёдорович
Образование
1967
Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №5 ст. Сызрань-I КбшЖД, г. Сызрань, Куйбышевская область, РСФСР, СССР
среднее общее
Работа или профессия
С 01.?.?
агент по розвыску грузов
Работа или профессия
С 03.?.?
товарный кассир
Работа или профессия
С 08.?.?
комерческий конторщик
Работа или профессия
С 22.?.?
младший стрелочник
Образование
С 25.?.?
Красноуфимская техническая школа, курсы товарных кассиров
Курсы профессиональной переподготовки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2015
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно