Величко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
1973
Сын: Величко Игорь Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1982
Причина смерти: Утонул в Волге вследствие сердечного приступа
Похороны
Неизвестно