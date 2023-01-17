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Величко Владимир Николаевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1951

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Величко Николай Константинович

Мать: Величко Мария Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1973

Сын: Величко Игорь Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Утонул в Волге вследствие сердечного приступа
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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