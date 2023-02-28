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Четвертухин Иван Иванович

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Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.09.1894

Дата смерти

03.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
24.10.1912 ст.

Жена: Четвертухина Евдокия Александровна

Богоявленская церковь Михайловской станицы Хоперского округа Царицинской губернии Поручители по жениху: казаки Михаил Иванов Карамышев и Семен Петров Калакин. По невесте: казаки Василий Иванов Понома... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1913

Сын: Селезнев Илья Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.10.1914 ст.

Сын: Селезнев Петр Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.09.1916

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Селезнев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Филина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.12.1926

Сын: Селезнев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Сын: Четвертухин Александр Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
1933
Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
к/х «Коминтерн»
Рождение ребёнка
16.04.1937

Дочь: Степанова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Четвертухин Василий Иванович

Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
03.07.1983
Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
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