Четвертухин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения24.09.1894
Дата смерти03.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1912 ст.
Богоявленская церковь Михайловской станицы Хоперского округа Царицинской губернии Поручители по жениху: казаки Михаил Иванов Карамышев и Семен Петров Калакин. По невесте: казаки Василий Иванов Понома... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1913
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
07.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1916
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Селезнев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Филина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
28.12.1926
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
30.01.1931
Сын: Четвертухин Александр Иванович
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Работа или профессия
1933
к/х «Коминтерн»
Рождение ребёнка
16.04.1937
Дочь: Степанова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
13.01.1939
Сын: Четвертухин Василий Иванович
Мать ребёнка: Четвертухина Евдокия Александровна
Смерть
03.07.1983