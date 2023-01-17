Попова (Четвертухина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Четвертухина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Бубновский

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Около 1937 г.р.
Между 1937 и 1946 г.р.
Между 1937 и 1946 г.р.
Между 1946 и 1948 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1946

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1946

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1948

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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