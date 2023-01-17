Попова (Четвертухина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1946
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1946
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1948
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно