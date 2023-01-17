Селезнев (Четвертухин) Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Четвертухин) Петр Иванович

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Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Призыв на военную службу
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59279930/
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Валентина Федоровна

Вступление в партию
Неизвестно
до 1941
Смерть
?.02.1943
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