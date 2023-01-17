Селезнев (Четвертухин) Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Призыв на военную службу
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59279930/
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
до 1941
Смерть
?.02.1943