Четвертухина (Моисеева) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертухина (Моисеева) Евдокия Александровна

Четвертухина (Моисеева) Евдокия Александровна

avatar

Место рождения

Салтынский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

?.07.1894

Дата смерти

09.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтынский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
24.10.1912 ст.

Муж: Четвертухин Иван Иванович

Богоявленская церковь Михайловской станицы Хоперского округа Царицинской губернии Поручители по жениху: казаки Михаил Иванов Карамышев и Семен Петров Калакин. По невесте: казаки Василий Иванов Понома... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1913

Сын: Селезнев Илья Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Селезнев Петр Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Селезнев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Филина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.12.1926

Сын: Селезнев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Сын: Четвертухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.04.1937

Дочь: Аксенова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Четвертухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
09.12.1962
Общий атеросклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close