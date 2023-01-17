Четвертухина (Моисеева) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения?.07.1894
Дата смерти09.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1912 ст.
Богоявленская церковь Михайловской станицы Хоперского округа Царицинской губернии Поручители по жениху: казаки Михаил Иванов Карамышев и Семен Петров Калакин. По невесте: казаки Василий Иванов Понома... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1913
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Селезнев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Филина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1926
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1931
Сын: Четвертухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1937
Дочь: Аксенова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1939
Сын: Четвертухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Четвертухин Иван Иванович
Смерть
09.12.1962
Общий атеросклероз