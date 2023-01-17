Селезнев (Четвертухин) Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти09.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Работа или профессия
До 20.07.1943
Артель Делала ложки
Призыв на военную службу
28.11.1943
Хоперский РВК Сталинградская область
Военная служба
С 28.11.1943 по 16.12.1954
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk2654976/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1007237512/
Рождение ребёнка
23.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева Раиса Семенова
Награда
05.11.1954
Воинское звание: лейтенант администр. службы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнева Раиса Семенова
Смерть
09.06.1980
Кировский район, Волгоград Гипертоническая болезнь