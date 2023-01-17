Селезнев (Четвертухин) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Четвертухин) Сергей Иванович

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Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

28.12.1926

Дата смерти

09.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
До 20.07.1943
Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Артель Делала ложки
Призыв на военную службу
28.11.1943
Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Хоперский РВК Сталинградская область
Военная служба
С 28.11.1943 по 16.12.1954
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk2654976/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1007237512/
Рождение ребёнка
23.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Раиса Семенова

Награда
05.11.1954
Воинское звание: лейтенант администр. службы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Раиса Семенова

Смерть
09.06.1980
Кировский район, Волгоград Гипертоническая болезнь
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