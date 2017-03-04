Аксенова (Четвертухина) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1937
Дата смертиМежду 04.03.2017 и 04.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Аксенов Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Зотова Людмила
Отец ребёнка: Аксенов Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 04.03.2017 и 04.03.2019