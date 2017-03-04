Аксенова (Четвертухина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Четвертухина) Таисия Ивановна

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Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.07.1937

Дата смерти

Между 04.03.2017 и 04.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Аксенов Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Зотова Людмила

Отец ребёнка: Аксенов Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Евгений Алексеевич

Смерть
Между 04.03.2017 и 04.03.2019
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