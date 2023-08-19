Селезнев (Четвертухин) Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1913
Дата смерти14.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913
Рождение ребёнка
17.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001257442/
Смерть
14.01.1976
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область