Селезнев (Четвертухин) Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Четвертухин) Илья Иванович

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Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

16.07.1913

Дата смерти

14.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Призыв на военную службу
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001257442/
Смерть
14.01.1976
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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