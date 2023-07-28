Селезнев (Четвертухин) Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Четвертухин) Григорий Иванович

Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Четвертухин Иван Иванович

Мать: Четвертухина Евдокия Александровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Призыв на военную службу
1940
РВК Тракторозаводского района г. Сталинграда https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69938215/
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Получение воинского звания/чина
До ?.05.1943
Младший сержант Помощник командира отделения
Смерть
?.05.1943