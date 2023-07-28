Селезнев (Четвертухин) Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Призыв на военную службу
1940
РВК Тракторозаводского района г. Сталинграда https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69938215/
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Получение воинского звания/чина
До ?.05.1943
Младший сержант Помощник командира отделения
Смерть
?.05.1943