Горбунов Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Тимофей Герасимович

Горбунов Тимофей Герасимович

avatar

Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Горбунов Герасим Тихонович

Мать: Горбунова Ирина Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горбунов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1857

Сын: Горбунов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1858

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Горбунов Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горбунов Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close