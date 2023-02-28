Горбунов Тимофей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
04.08.1857
Сын: Горбунов Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
13.12.1858
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Горбунов Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горбунов Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно