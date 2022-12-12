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Горбунов Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

04.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1857

Отец: Горбунов Тимофей Герасимович

Мать: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1876

Жена: Горбунова Анна Антоновна

Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Горбунов Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Горбунов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
возможно в д. Рождество
Рождение ребёнка
06.01.1885

Дочь: Домника Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Горбунов/грибанов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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