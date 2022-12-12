Горбунов Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1857
Бракосочетание
03.10.1876
Жена: Горбунова Анна Антоновна
Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Горбунов Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Горбунов Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
возможно в д. Рождество
Рождение ребёнка
06.01.1885
Дочь: Домника Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Горбунов/грибанов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно