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(Горбунова) Екатерина Андреевна
(Горбунова) Екатерина Андреевна
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Место рождения
Рождество
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
1879
Дата смерти
1883
Пол
Женский
Отец
Горбунов Андрей Тимофеевич
1857 г.р.
Мать
Горбунова (Горчакова?) Анна Антоновна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Горбунов Андрей Тимофеевич
Мать:
Горбунова Анна Антоновна
Рождество
, город Тула, Тульская область
Смерть
1883
Рождество
, город Тула, Тульская область
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