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(Горбунова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Горбунов Андрей Тимофеевич

Мать: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
1883
Рождество, город Тула, Тульская область
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