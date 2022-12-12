Горбунова (Горчакова?) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Горчакова?) Анна Антоновна

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Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич

Мать: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
03.10.1876

Муж: Горбунов Андрей Тимофеевич

Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Горбунов Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Горбунов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
возможно в д. Рождество
Рождение ребёнка
06.01.1885

Дочь: Домника Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Горбунов/грибанов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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