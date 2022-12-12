Горбунова (Горчакова?) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич
Мать: Федосея Ивановна
Бракосочетание
03.10.1876
Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Горбунов Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Горбунов Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
возможно в д. Рождество
Рождение ребёнка
06.01.1885
Дочь: Домника Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Горбунов/грибанов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно