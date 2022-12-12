Горбунов Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти24.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
возможно в д. Рождество
Бракосочетание
01.10.1908
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Семисаженова Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga
Рождение ребёнка
17.02.1916
Сын: Горбунов Сергей
Мать ребёнка: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga
Бракосочетание
30.?.1922
Жена: Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
24.02.1930