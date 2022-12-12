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Горбунов Филипп Андреевич

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

24.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Горбунов Андрей Тимофеевич

Мать: Горбунова Анна Антоновна

Рождество, город Тула, Тульская область
возможно в д. Рождество
Бракосочетание
01.10.1908

Жена: Горбунова Варвара Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Семисаженова Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Горбунов Сергей

Мать ребёнка: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
30.?.1922

Жена: Анна Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
24.02.1930
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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