Федосея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горчаков Поликарп Антонович

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горчаков? Платон Антонович

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1858 ст.

Дочь: Горбунова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Антоний Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Егорий Антонович

Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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