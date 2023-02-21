Федосея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горчаков Поликарп Антонович
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Горчаков? Платон Антонович
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1858 ст.
Дочь: Горбунова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Егорий Антонович
Отец ребёнка: Горчаков Антоний Григорьевич
Смерть
Неизвестно