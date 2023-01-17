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Горчаков? Платон Антонович

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Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич

Мать: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Платоновна

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Горчаков? Иван Платонович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горчаков? Александр Платонович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Платоновна

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Горчаков? Александр Платонович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков?/калистратов Василий Платонович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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