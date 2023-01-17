Горчаков? Платон Антонович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич
Мать: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Платоновна
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горчаков? Иван Платонович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горчаков? Александр Платонович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Платоновна
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Горчаков? Александр Платонович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков?/калистратов Василий Платонович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно