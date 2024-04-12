Горчаков Антоний Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Горчаков Григорий Евстратович
Мать: Степанида Леоновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
18.02.1839
Сын: Горчаков Поликарп Антонович
Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
02.11.1841
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова
Бракосочетание
Между 1850 и 1855
Жена: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Горчаков Платон Антонович
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1858
Дочь: Горбунова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Горчаков? Евдоким Антонович
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Егорий Антонович
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Федосея Ивановна
Смерть
Неизвестно