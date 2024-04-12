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Горчаков Антоний Григорьевич

Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Горчаков Григорий Евстратович

Мать: Степанида Леоновна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
18.02.1839

Сын: Горчаков Поликарп Антонович

Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1841

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Горчакова Ирина Михайлова

Бракосочетание
Между 1850 и 1855

Жена: Федосея Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горчаков Платон Антонович

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1858

Дочь: Горбунова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Горчаков? Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Егорий Антонович

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Федосея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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