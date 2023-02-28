Горчаков Поликарп Антонович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич
Мать: Федосея Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Стефан Поликарпович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно