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Горчаков Поликарп Антонович

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Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Горчаков? Антоний Григорьевич

Мать: Федосея Ивановна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Стефан Поликарпович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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