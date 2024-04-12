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Горчаков Стефан Поликарпович

Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горчаков Поликарп Антонович

Мать: Евдокия Евдокия/Авдотья Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Горчаков Василий Степанович

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Горчаков Федор Степанович

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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