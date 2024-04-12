Горчаков Стефан Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Горчаков Василий Степанович
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Горчаков Федор Степанович
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Михайловна
Смерть
Неизвестно