Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Стефан Поликарпович
Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно