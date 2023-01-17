Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайловна

Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Стефан Поликарпович

Отец ребёнка: Горчаков Поликарп Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Поликарп Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close