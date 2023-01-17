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Горбунова Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горбунов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1857

Сын: Горбунов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1858

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Горбунов Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горбунов Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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