Горбунова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Рождение ребёнка
04.08.1857
Сын: Горбунов Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Рождение ребёнка
13.12.1858
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Горбунов Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горбунов Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Герасимович
Смерть
Неизвестно