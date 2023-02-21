Горбунова (Арина Тимофеевна) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Герасимовна
Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горбунов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович
Смерть
Неизвестно