Горбунова (Арина Тимофеевна) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Арина Тимофеевна) Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Герасимовна

Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Горбунов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Горбунов Герасим Тихонович

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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