Горбунов Герасим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1791 и 1795
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1795
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Герасимовна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горбунов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна
Смерть
1875