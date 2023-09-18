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Горбунов Герасим Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1791 и 1795

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1795

Отец: Горбунов Тихон Федосеевич

Мать: Горбунова Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Герасимовна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Горбунов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ольга Герасимовна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Ирина/Арина Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
1875
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