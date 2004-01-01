Горбунов Тихон Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Горбунов Федосей
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горбунов Герасим Тихонович
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна
Смерть
1835