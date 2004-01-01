Горбунов Тихон Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Тихон Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Горбунов Федосей

Мать: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горбунов Герасим Тихонович

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Осиповна

Смерть
1835
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