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Горбунов Федосей Петров

Место рождения

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Горбунов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горбунов Федор Федосеевич

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбунов Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Горбунов Тихон Федосеевич

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780

Сын: Горбунов Перфил Федосеевич

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Василиса Федосеева

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Горбунов Сидор Федосеев

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Смерть
До 1803
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