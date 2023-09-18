Горбунов Федосей Петров
Место рожденияс. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Горбунов Федор Федосеевич
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горбунов Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Горбунов Тихон Федосеевич
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780
Сын: Горбунов Перфил Федосеевич
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Василиса Федосеева
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Петровна
с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Смерть
До 1803