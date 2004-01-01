Горбунова Наталья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Наталья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горбунов Герасим Тихонович

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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