Горбунова Наталья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горбунов Герасим Тихонович
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Горбунов Тихон Федосеевич
Смерть
Неизвестно