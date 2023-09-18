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Горбунова Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Горбунов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горбунов Федор Федосеевич

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбунов Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Горбунов Тихон Федосеевич

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780

Сын: Горбунов Перфил Федосеевич

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Василиса Федосеева

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Горбунов Сидор Федосеев

Отец ребёнка: Горбунов Федосей Петров

с. Старое (Петрищево), Тульская губ. и уезд
Смерть
Неизвестно
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