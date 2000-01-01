Горбунов Перфил Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Горбунов Федосей
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосея Перфиловна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья Перфиловна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евросинья Перфиловна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831