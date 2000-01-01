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Горбунов Перфил Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Горбунов Федосей

Мать: Горбунова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосея Перфиловна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья Перфиловна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евросинья Перфиловна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Лукяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Наталья Лукяновна

Смерть
1831
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