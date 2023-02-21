Горбунова Наталья Лукяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосея Перфиловна
Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья Перфиловна
Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евросинья Перфиловна
Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно