Горбунова Наталья Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Наталья Лукяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосея Перфиловна

Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья Перфиловна

Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евросинья Перфиловна

Отец ребёнка: Горбунов Перфил Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Перфил Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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