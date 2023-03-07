Горбунов/Грибанов Карп Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов/Грибанов Карп Герасимович

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Горбунов Герасим Тихонович

Мать: Горбунова Ирина Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Карповна

Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ефросинья Карповна

Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1876

Сын: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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