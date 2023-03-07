Горбунов/Грибанов Карп Герасимович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Карповна
Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ефросинья Карповна
Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1876
Сын: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Мать ребёнка: Горбунова Соломонида Васильевна
Смерть
Неизвестно