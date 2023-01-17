Горбунов/Грибанов Гавриил Карпович
Место рождения
Дата рождения23.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1876
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1892
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
03.01.1894
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Горбунов/грибанов Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Горбунов/грибанов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна
Смерть
Неизвестно