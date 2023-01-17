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Горбунов/Грибанов Гавриил Карпович

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

23.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1876

Отец: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Мать: Горбунова Соломонида Васильевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1892

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1894

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Горбунов/грибанов Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Горбунов/грибанов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипин Алексеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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