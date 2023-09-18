Агрипин Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипин Алексеевна

Место рождения

д. Хлынова Зайцевской вол.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хлынова Зайцевской вол.
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

с. Барыково Тульской губ. и уезда
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1892

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1894

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Горбунов/грибанов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Горбунов/грибанов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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