Агрипин Алексеевна
Место рожденияд. Хлынова Зайцевской вол.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1887
с. Барыково Тульской губ. и уезда
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
24.04.1892
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
03.01.1894
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Горбунов/грибанов Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Горбунов/грибанов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Смерть
Неизвестно