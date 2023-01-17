Горбунов/Грибанов Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения20.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888
Рождение ребёнка
22.01.1908
Сын: Горбунов/грибанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1910
Сын: Горбунов/грибанов Иван Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горбунов/грибанов Федор Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно