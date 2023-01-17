Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1908
Сын: Горбунов/грибанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
20.07.1910
Сын: Горбунов/грибанов Иван Иванович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горбунов/грибанов Федор Иванович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно