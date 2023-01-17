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Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1908

Сын: Горбунов/грибанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1910

Сын: Горбунов/грибанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горбунов/грибанов Федор Иванович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Иван Гаврилович

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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