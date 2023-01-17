Горбунова Соломонида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Карповна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Рождение ребёнка
23.03.1876
Сын: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович
Смерть
Неизвестно