Горбунова Соломонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Соломонида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Карповна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ефросинья Карповна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1876

Сын: Горбунов/грибанов Гавриил Карпович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Смерть
Неизвестно
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