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Горбунов/Грибанов Василий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов/грибанов Карп Герасимович

Мать: Горбунова Соломонида Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Горбунов/грибанов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1908

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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