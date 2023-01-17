Горбунов/Грибанов Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Горбунов/грибанов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1905
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1908
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно