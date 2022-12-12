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Горбунов Стефан Тимофеевич

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Горбунов Тимофей Герасимович

Мать: Горбунова Дарья Степановна

Рождество, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1886

Жена: Мария Кузьмина

Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
25.02.1888

Сын: Горбунов/грибанов Прокопий Сиепанович

Мать ребёнка: Мария Кузьмина

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1892

Сын: Горбунов Иван Степанович

Мать ребёнка: Мария Кузьмина

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1893

Дочь: Анисия Степановна

Мать ребёнка: Мария Кузьмина

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Горбунов Павел Степанович

Мать ребёнка: Мария Кузьмина

Рождество, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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