Горбунов Стефан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
09.05.1886
Жена: Мария Кузьмина
Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
25.02.1888
Сын: Горбунов/грибанов Прокопий Сиепанович
Мать ребёнка: Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
21.06.1892
Мать ребёнка: Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
20.12.1893
Дочь: Анисия Степановна
Мать ребёнка: Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
30.05.1907
Сын: Горбунов Павел Степанович
Мать ребёнка: Мария Кузьмина
Смерть
Неизвестно