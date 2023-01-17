Мария Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кузьма Якимов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1886
Барыково, город Тула, Тульская область
Тульская губерния и уезд, церковь Борыково
Рождение ребёнка
25.02.1888
Сын: Горбунов/грибанов Прокопий Сиепанович
Отец ребёнка: Горбунов Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.06.1892
Отец ребёнка: Горбунов Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.12.1893
Дочь: Анисия Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.05.1907
Сын: Горбунов Павел Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Стефан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно