(Горбунова) Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1858
Рождение ребёнка
28.04.1890
Сын: Киселев Николай Никитович
Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ефросинья Никитовна
Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Ирина Никитовна
Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1897
Сын: Киселев Василий Никитович
Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Иван Никитович
Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно