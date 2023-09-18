(Горбунова) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбунова) Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1858

Отец: Горбунов Тимофей Герасимович

Мать: Горбунова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Киселев Николай Никитович

Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ефросинья Никитовна

Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Ирина Никитовна

Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Киселев Василий Никитович

Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Иван Никитович

Отец ребёнка: Киселев Никита Яковлевич

Рождество, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Никита Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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