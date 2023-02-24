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Гущин Ульян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гущин Иван Родионович

Мать: Гущина Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
22.02.1839

Сын: Гущин Василий Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1841

Дочь: Пелагея Ульяновна

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1843

Дочь: Марина Ульяновна

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гущин Степан Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гущин Клемент Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1848

Дочь: Пелагея Ульяновна

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1852

Сын: Гущин Терентий Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Гущин Кирилл Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1856

Дочь: Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Гущин Михаил Ульянович

Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Наталья Агаповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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