Гущин Ульян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
22.02.1839
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
19.04.1841
Дочь: Пелагея Ульяновна
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
12.07.1843
Дочь: Марина Ульяновна
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
17.04.1848
Дочь: Пелагея Ульяновна
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
10.02.1852
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
До 1854
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
15.01.1856
Дочь: Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Рождение ребёнка
До 1860
Мать ребёнка: Гущина Наталья Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Наталья Агаповна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно