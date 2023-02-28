Гущина Наталья Агаповна
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1839
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1841
Дочь: Пелагея Ульяновна
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1843
Дочь: Марина Ульяновна
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1848
Дочь: Пелагея Ульяновна
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Евдокия Ульяновна
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1852
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
До 1854
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1856
Дочь: Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
До 1860
Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Ульян Иванович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно