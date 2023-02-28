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Гущина Наталья Агаповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1839

Сын: Гущин Василий Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1841

Дочь: Пелагея Ульяновна

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1843

Дочь: Марина Ульяновна

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гущин Степан Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гущин Клемент Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1848

Дочь: Пелагея Ульяновна

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1852

Сын: Гущин Терентий Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Гущин Кирилл Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1856

Дочь: Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Гущин Михаил Ульянович

Отец ребёнка: Гущин Ульян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Ульян Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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